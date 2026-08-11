Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για Ελίασον

Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως είναι κοντά στην έξοδο από την ΑΕΚ, με την Ιντερνασιονάλ να κινείται πολύ δυνατά για την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού. Κι ενώ η Μποταφόγκο διέψευσε πως ενδιαφέρεται για τον Σουηδό εξτρέμ, στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάντος ίσως μπει στο «κόλπο», αν και για την ώρα έχει απαγόρευση μεταγραφών.

Ο δημοσιογράφος Λουίς Κάρλος Ρέτσε έφερε στην επιφάνεια ένα έγγραφο, που όπως αναφέρει είναι η επίσημη προσφορά της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για τον 30χρονο άσο.

Όπως προκύπτει από αυτό, η ομάδα της Βραζιλίας προσφέρει 300.000 ευρώ ως «ενοίκιο», με την καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις, 100 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/9/2026, 50 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/11/2026 και 150 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/6/2027.

Η Ιντερνασιονάλ βάσει της προσφοράς θα διατηρεί και οψιόν αγοράς 2,8 εκατ. ευρώ, που είναι ουσιαστικά 2,5 εκατ. ευρώ, αφού αν εξασκηθεί θα αφαιρεθούν οι 300 χιλιάδες από το «ενοίκιο». Η καταβολή των χρημάτων για την οψιόν αγοράς είναι σε τέσσερις δόσεις: 500 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/9/2027, 1 εκατ. ευρώ ως τις 30/4/2028, 500 χιλιάδες ως τις 30/9/2028 και 500 χιλιάδες ως τις 30/4/2029.

Ο Ελίασον φέρεται να πιέζει για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πάει στην πατρίδα της μητέρας του.

sport-fm.gr