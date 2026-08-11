ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για Ελίασον

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πρόταση της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για Ελίασον

Οι Βραζιλιάνοι δημοσίευσαν έγγραφο-Φήμες και για Σάντος

Ο Νίκλας Ελίασον φαίνεται πως είναι κοντά στην έξοδο από την ΑΕΚ, με την Ιντερνασιονάλ να κινείται πολύ δυνατά για την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού. Κι ενώ η Μποταφόγκο διέψευσε πως ενδιαφέρεται για τον Σουηδό εξτρέμ, στην Βραζιλία αναφέρουν πως η Σάντος ίσως μπει στο «κόλπο», αν και για την ώρα έχει απαγόρευση μεταγραφών.

Ο δημοσιογράφος Λουίς Κάρλος Ρέτσε έφερε στην επιφάνεια ένα έγγραφο, που όπως αναφέρει είναι η επίσημη προσφορά της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για τον 30χρονο άσο.

Όπως προκύπτει από αυτό, η ομάδα της Βραζιλίας προσφέρει 300.000 ευρώ ως «ενοίκιο», με την καταβολή του ποσού σε τρεις δόσεις, 100 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/9/2026, 50 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/11/2026 και 150 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/6/2027.

Η Ιντερνασιονάλ βάσει της προσφοράς θα διατηρεί και οψιόν αγοράς 2,8 εκατ. ευρώ, που είναι ουσιαστικά 2,5 εκατ. ευρώ, αφού αν εξασκηθεί θα αφαιρεθούν οι 300 χιλιάδες από το «ενοίκιο». Η καταβολή των χρημάτων για την οψιόν αγοράς είναι σε τέσσερις δόσεις: 500 χιλιάδες ευρώ ως τις 30/9/2027, 1 εκατ. ευρώ ως τις 30/4/2028, 500 χιλιάδες ως τις 30/9/2028 και 500 χιλιάδες ως τις 30/4/2029.

Ο Ελίασον φέρεται να πιέζει για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να πάει στην πατρίδα της μητέρας του.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αμυντικό η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ελεύθερος από Εθνική ο Γουόκαπ, μετρά αντίστροφα για την πρώτη με Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ Futsal: Ανοικτά δοκιμαστικά για τις ομάδες Κ15 και Κ18

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Premier League: Οι 11 πιο ακριβοπληρωμένοι βγάζουν 3,37 εκατ. λίρες... την εβδομάδα

Premier League

|

Category image

Ανακοίνωσαν ταυτόχρονα το ντιλ για Χάιρο

ΑΕΚ

|

Category image

ΕΟΚ για απουσία Αντετοκούνμπο: «Δεν υπήρξε οικονομικό θέμα-Ζητήθηκε η αρωγή του, αλλά...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απαιτείται... σπρώξιμο και υπομονή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γουέστμπρουκ: «Εξετάζει σοβαρά την Ευρώπη, στο προσκήνιο η Χάποελ Τελ Αβίβ»

NBA

|

Category image

Άνετος και ωραίος ο Τράικοβιτς, πρόκριση ως κορυφαίος!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οπαδοί της Ναϊμέγκεν προσπάθησαν να… χαλάσουν τον ύπνο στην αποστολή του Ολυμπιακού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κόντης: «Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε, θα ορμάμε πάνω τους»

Super League

|

Category image

Ερνάν Λοσάδα: Μια χειραψία με άρωμα... Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Απόψεις

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν είναι πρόβα για το Champions League o τελικός του Superbet Super Cup, καταπληκτικός προπονητής ο Κόντης»

Super League

|

Category image

Μπόλικα... ζόρια για τον Ρόκα

ΑΕΚ

|

Category image

Μισογεμάτο και μισοάδειο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη