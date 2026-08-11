ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Στη Σόφια με μεγάλο «πρέπει»

Ο Παναθηναϊκός ξέρει πως φέτος όλη αυτή η διαδικασία των προκριματικών τού προσθέτει μεγάλη πίεση, αλλά και τον καλεί να φανεί αντάξιος των απαιτήσεων, με μεγάλη ευθύνη προς την ευρωπαϊκή του ιστορία.

Απόψε (20:30) οι πράσινοι θα πρέπει να δείξουν απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 ότι το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης (1-1) ήταν απλά μια κακή βραδιά και πως το φαβορί παραμένει πράσινο και έτοιμο για το επόμενο βήμα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αντιλαμβάνεται την πίεση που προσθέτει στους ώμους του η φετινή «αποστολή». Αλλά ανέλαβε το «τριφύλλι» γνωρίζοντας γι’ αυτή τη συνθήκη και προσπαθεί να συνδυάσει τ’ αποτελέσματα που χρειάζονται για την παρουσία στη League Phase του Conference League, με παράλληλη δουλειά για τη νέα ταυτότητα της ομάδας.

«Μαξιλαράκια» δεν υπάρχουν σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου στα φετινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και γι’ αυτό είναι πολύ μεγάλο το «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό.

Σε αυτή την πρόκληση στη Σόφια, το «τριφύλλι» θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία σε σχέση με ό,τι φανέρωσε στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη, ενώ, επιθετικά, ο Νίστρουπ χαμογελά για την ετοιμότητα των Τετέι, Λιβάι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Υπενθυμίζεται πως εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός στα Playoffs, θ’ αντιμετωπίσει τον χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε, με τους Τσέχους να έχουν ηττηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού του Europa League.

Η πιθανή 11άδα των πράσινων: Πένια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Λιβάι, Αντίνο, Τετέι

sport-fm.gr