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Ναϊμέγκεν-Ολυμπιακός: Με στόχο τα αστέρια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ναϊμέγκεν-Ολυμπιακός: Με στόχο τα αστέρια

Oι ερυθρόλευκοι καλούνται να λυγίσουν τους άπειρους Ολλανδούς

Ο Ολυμπιακός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ετοιμάζεται για μία σκληρή μονομαχία «ζωής ή θανάτου» απέναντι στη Ναϊμέγκεν, με έναν και ξεκάθαρο στόχο. Να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο των αστεριών.

Οι ερυθρόλευκοι μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στον Πειραιά απέναντι στους Ολλανδούς, θα αναμετρηθούν με τη Ναϊμέγκεν το βράδυ της Τρίτης (11/08, 20:30) με το διακύβευμα να είναι η πρόκριση στα play offs του Champions League, δηλαδή με λίγα λόγια, μία ανάσα μακριά από τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στην πρώτη αναμέτρηση της με τη Ναϊμέγκεν και αναμένεται ο Βάσκος τεχνικός να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Ο Λορέντζο Πιρόλα μοιάζει δύσκολο να μην ξεκινήσει αυτή τη φορά στην «ερυθρόλευκη» 11άδα, ενώ και η εξαιρετική παρουσία του Ζότα Σίλβα ως αλλαγή στο προηγούμενο ματς, του χαρίζει τον ρόλο του φαβορί για το δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού.

Ερωτηματικό αποτελεί ακόμη η μεσαία γραμμή της ομάδας και το γεγονός αν οι Έσε-Σιπιόνι είναι σε θέση να μπουν με το καλημέρα της σεζόν στα βαθιά, από το πρώτο κιόλας λεπτό, με τον Ντάνι Γκαρθία ωστόσο να καραδοκεί, διεκδικώντας και αυτό μία θέση στο αρχικό σχήμα.

Για τον επιθετικό πλουραλισμό του Ολυμπιακού υπάρχουν σκέψεις για τον Κώστα Φορτούνη, ενώ δεν είναι απίθανο το μεγάλο ταλέντο που φοράει πλέον τη φανέλα των Πειραιωτών, το οποίο ακούει στο όνομα Γκουστάβο Σα, να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Ο Ολυμπιακός δεδομένα ακόμη δεν είναι έτοιμος, διότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δώσει μόλις ένα επίσημο ματς και ακόμη να ψάχνουν τα πατήματα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Από την απέναντι πλευρά η Ναϊμέγκεν δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί ποτέ στην ιστορία της σε τελική φάση Champions League και θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Ωστόσο είναι και αρκετά άπειρη για να μπορέσει να το πετύχει αυτό.

Το Σάββατο (08/08) στην πρεμιέρα της Eredivisie η Ναϊμέγκεν ηττήθηκε με 2-1 από την Τέλσταρ, αποδεικνύοντας το πόσο αφοσιωμένη και προσηλωμένη είναι στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συλλόγου.

Πιθανές 11άδες της αναμέτρησης:

Ναϊμέγκεν: Κρέταζ, Περέιρα, Φόνβιλ, Σάντλερ, Νέγιασμιτς, Μπίσοφ, Ουαΐσα, Μοντέιρο, Λεμπρετόν, Τσέρι, Λίνσεν

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Έσε, Γκαρθία, Σα, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

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