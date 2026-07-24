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Με το βλέμμα στο μέλλον η Ομόνοια - Έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον 15χρονο Στυλιανού

ΓΗΠΕΔΟ

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Με το βλέμμα στο μέλλον η Ομόνοια - Έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον 15χρονο Στυλιανού

Ανακοίνωση από την Ομόνοια

Ενημερώνουμε πως ο 15χρονος , Ορέστης Στυλιανού, συμφώνησε για πολυετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Στυλιανού, αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Bρίσκεται από την ηλικία των 5 χρόνων (2016) στην Ακαδημία μας και συγκεκριμένα στο κλιμάκιο Grassroots στη Λάρνακα.

Στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε 23 φορές με την ομάδα Κ16, ενώ συμμετείχε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Είναι διεθνείς με την εθνική Παίδων Κ16.

Συγχαίρουμε τον Ορέστη Στυλιανού για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται.

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