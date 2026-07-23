ΑΕΚ, γκολ νωρίς!

Η ΑΕΚ μπορεί να τα έχει και με την τύχη της μετά το το 1-0 της Μπεϊτάρ στην «Αρένα».

Η ομάδα του Καμορανέζι είχε διπλό δοκάρι στο πρώτο μέρος και κάποιες άλλες καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ.

Τελικώς πλήρωσε το λάθος του Φαν Ντερ Χορν και ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.

Αυτό που είδαμε στο πρώτο 90λεπτο είναι πως η ΑΕΚ μπορεί να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα στο εκτός έδρας εάν είναι αποτελεσματική στις καλές τις στιγμές.

Δεν είναι φόβητρο οι Ισραηλινοί, είναι μία καλή ομάδα την οποία η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει.