Άντε και καλή πορεία...

Με την ευχή να πάνε όσο μακριά γίνεται, μπαίνουν οι «Ευρωπαίοι» μας στον... χορό.

Η περσινή σεζόν ήταν ονειρική για το κυπριακό ποδόσφαιρο και το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και φέτος.

Πρώτη θα μπει στη... μάχη η Ομόνοια (22/07, 20:00) στο ΓΣΠ απέναντι στην Καϊράτ για το Champions League και θα ακολουθήσει η Πάφος FC εκτός έδρας (23/07, 22:00) κόντρα στη Χάιντουκ (Europa League). Στο Conference, η ΑΕΚ θα «τα πει» στην «Αρένα» με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (23/07, 19:30) και ο Απόλλωνας (εκτός) με την Ντίλα Γκόρι (23/07, 19:00). Καλή αρχή λοιπόν και θα δούμε τον... λογαριασμό στο τέλος.

Κρίστοφερ