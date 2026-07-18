Μπόλικη κινητικότητα και... αναζήτηση πληροφοριών

Φιρμάνια... παντού είχαμε το βράδι της Παρασκευής.

Η Ομόνοια πήρε επιθετικό, στην άμυνα ενισχύθηκαν ΑΕΛ και Απόλλων και κάτω από τα δοκάρια η Πάφος FC.

Μπόλικη κινητικότητα με τον κόσμο των ομάδων, να μπήκε ήδη στη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών για τα νέα αποκτήματα των ομάδων τους.

Φυσικά, είτε ενθουσιαστούν, είτε απογοητευτούν, η... απάντηση θα δοθεί στον αγωνιστικό χώρο. Καθρέφτης είναι το γήπεδο. Και ας μην τους... κρεμάσουμε από το πρώτο λεπτό.

Χ.Χ