Επίσημο: Αυτός είναι ο νέος επιθετικός της Ομόνοιας!

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Ποδοσφαιριστής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι ο 33χρονος Γάλλος επιθετικός, Loïs Diony!

Tο συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 99.

Ο Loïs Diony τον τελευταίο ένα χρόνο αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Τουρκίας με την Manisa FK, καταγράφοντας 38 συμμετοχές, 22 γκολ και έξι ασίστ. Μεγάλο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Γαλλία, όπου αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της FC Nantes και ακολούθως αγωνίστηκε σε Dijon (117 συμμετοχές / 34 γκολ / ασίστ, Angers SCO (87 συμμετοχές / 23 γκολ / 12 ασίστ) και Saint – Etienne (65 συμμετοχές / 9 γκολ / 6 ασίστ). Αγωνίστηκε, επίσης, στην Αγγλία με την Bristol City και στη Σερβία με τον Red Star, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ και έπαιξε στους ομίλους του UEFA Europa League.

Καλωσορίζουμε τον Loïs Diony στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!