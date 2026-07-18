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Ο Τραμπ θέλει κι άλλο Μουντιάλ στις ΗΠΑ, χωρίς Μεξικό και Καναδά

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τραμπ θέλει κι άλλο Μουντιάλ στις ΗΠΑ, χωρίς Μεξικό και Καναδά

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038 είναι το επόμενο τουρνουά που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί χώρα υποδοχής

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την επιθυμία οι ΗΠΑ να φιλοξενήσουν εκ νέου τη διοργάνωση στο εγγύς μέλλον, σε δεξίωση στη Νέα Υόρκη ενόψει του τελικού της Κυριακής.

«Θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Τραμπ στη δεξίωση, στον Πύργο Τραμπ. «Αυτή τη φορά, θα αφήσουμε έξω τον Καναδά και το Μεξικό». Οι ΗΠΑ φιλοξένησαν 78 από τους 104 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων και των 12 αγώνων από τα προημιτελικά και μετά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038 είναι το επόμενο τουρνουά που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί χώρα υποδοχής. Με το Μουντιάλ του 2030 για την 100ή επέτειο να διοργανώνεται μεταξύ Αφρικής (Μαρόκο), Ευρώπης (Ισπανία, Πορτογαλία) και Νότιας Αμερικής (Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη) και το 2034 στη Σαουδική Αραβία (Ασία), η Βόρεια Αμερική και η Ωκεανία είναι οι μόνες ήπειροι που είναι επιλέξιμες να φιλοξενήσουν το 2038, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της FIFA για τη διοργάνωση.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον έχει προσεγγίσει σχετικά με την πιθανότητα οι ΗΠΑ και η Κίνα να συνδιοργανώσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στο μέλλον.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα παραστεί στον τελικό της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, μπήκε στην ιστορία αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν φέρεται να επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο σχετικά με την πιθανότητα ανατροπής της κόκκινης κάρτας του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν.

Ενώ η FIFA ανέστειλε αμφιλεγόμενα την απαγόρευση ενός αγώνα για να καταστήσει τον Μπάλογκαν επιλέξιμο, οι Αμερικανοί έχασαν με 4-1 από το Βέλγιο, αποτυγχάνοντας για άλλη μια φορά να φτάσουν στα προημιτελικά για πρώτη φορά από το 2002.

«Πήρες άλλη μια σπουδαία απόφαση», είπε ο Τραμπ στον Ινφαντίνο για την απόφαση του Μπάλογκαν. «Δεν θα λάβεις ποτέ τα εύσημα γι΄ αυτό».

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