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Η οικονομική υπέρβαση που έκλεισε το «deal» για τον Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Η οικονομική υπέρβαση που έκλεισε το «deal» για τον Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε η επιθυμία του παίκτη να παίξει στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) τη συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, καθώς λίγο μετά τη 01:00 έλαβε τα υπογεγραμμένα έγγραφα από την τουρκική ομάδα, επικυρώνοντας την προφορική συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αναμένεται εντός της ημέρας στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους». Πρόκειται για την έβδομη καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού και, παράλληλα, την πιο δαπανηρή του έως τώρα στο φετινό μεταγραφικό «παράθυρο».

Οι διαπραγματεύσεις με τη Σαμσουνσπόρ διήρκεσαν περίπου έναν μήνα, με τον Στέφανο Κοτσόλη να χειρίζεται την υπόθεση απ’ την αρχή και να διατηρεί σταθερό το οικονομικό πλαίσιο της πρότασης, παρά τις υψηλές απαιτήσεις που προβάλλονταν από την τουρκική πλευρά (από 7 έως και 10 εκατ. ευρώ) και τα επικοινωνιακά «κόλπα» απ’ την πλευρά των Τούρκων και τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος άλλων συλλόγων.

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο Φαν Ντρόνγκελεν απέρριψε την προοπτική παραμονής του στην Τουρκία, αποδέχθηκε την πρόταση για τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές περίπου 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως μαζί με τα μπόνους και περίμενε τη συμφωνία των δύο συλλόγων.

Μετά τον τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον, ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε σε δύο παρεμβάσεις: «Ενεργοποίησε» ένα κοινό γνώριμο με τον πρόεδρο της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, ώστε να επανεκκινήσουν οι επαφές σε ένα σταθερό πλαίσιο χωρίς άλλα... μπρος0πίσω κι και ενέκρινε αύξηση της οικονομικής προσφοράς.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε με σταθερό ποσό περίπου 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται μπόνους που μπορούν να αυξήσουν το συνολικό κόστος κατά ακόμη 1 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία.

AΠΕ - ΜΠΕ

 

 

 

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