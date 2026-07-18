Οι λόγοι που επέλεξε τον Απόλλωνα ο Αϊβού και οι στόχοι που έθεσε

Ο Εμάνουελ Αϊβού παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα. Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός μιλά για τους λόγους που τον οδήγησαν στην ομάδα της Λεμεσού, τη συζήτηση που είχε με τον Ερνάν Λοσάδα, τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πορεία του σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και τους στόχους που θέτει με την κυανόλευκη φανέλα.

Καλωσόρισες στον Απόλλωνα. Πώς αισθάνεσαι που ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου;

Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονούσα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και πλέον που όλα είναι επίσημα, νιώθω ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου και φυσικά τον κόσμο της ομάδας.

Έχεις αγωνιστεί στην Αυστρία, την Ιταλία και την Αγγλία. Κοιτάζοντας πίσω, πώς θεωρείς ότι κάθε σταθμός διαμόρφωσε την ποδοσφαιρική σου πορεία;

Κάθε μεταγραφή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για μένα. Ξεκίνησα από μια μικρότερη ομάδα στην Αυστρία και στη συνέχεια μεταγράφηκα στη Ραπίντ Βιέννης, όπου πραγματοποίησα μια πολύ καλή χρονιά. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ στη Serie A με την Κρεμονέζε.

Στη συνέχεια πήγα ως δανεικός στην Μπέρμιγχαμ, γιατί πάντα ήθελα να ζήσω την εμπειρία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλές αλλαγές, όμως τέτοιες εμπειρίες σε κάνουν πιο δυνατό.

Έπειτα μεταγράφηκα στη Στουρμ Γκρατς, αγωνίστηκα στο UEFA Champions League και κατέκτησα ακόμη ένα πρωτάθλημα. Κάθε σταθμός μου πρόσφερε διαφορετικές εμπειρίες και με βοήθησε να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος.

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τον Απόλλωνα;

Ένιωσα ότι ο Απόλλωνας ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα συνολικά. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος με φιλοδοξίες και το γεγονός ότι θα έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε ξανά στην Ευρώπη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου. Είχα επίσης μια πολύ καλή συζήτηση με τον προπονητή. Μου εξήγησε τη φιλοσοφία του, τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα και τον ρόλο που βλέπει για μένα. Αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε πολύ θετικά συναισθήματα. Παράλληλα, η ζωή στην Κύπρο είναι πολύ όμορφη και από τις πρώτες επαφές που είχα με τους ανθρώπους του συλλόγου κατάλαβα ότι αυτό ήταν το κατάλληλο περιβάλλον για μένα.

Έχεις αγωνιστεί και ως δεξιός ακραίος αμυντικός. Πόσο άνετα αισθάνεσαι σε διαφορετικούς ρόλους;

Η φυσική μου θέση είναι στο κέντρο της άμυνας και εκεί αισθάνομαι καλύτερα. Ωστόσο, αν χρειαστεί, μπορώ να αγωνιστώ και ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή από πλευράς ετοιμότητας;

Νιώθω καλά, αν και δεν είμαι ακόμη στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας, καθώς το τελευταίο διάστημα δεν συμμετείχα πάντα σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων με την προηγούμενη ομάδα μου.

Δουλεύω καθημερινά για να φτάσω στο καλύτερο επίπεδο και θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα, η απόφαση ανήκει στο προπονητικό επιτελείο.

Ο Απόλλωνας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα;

Είναι πολύ σημαντικό, όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με τη συμμετοχή στα προκριματικά. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η πρόκριση στη League Phase του UEFA Conference League. Ο σύλλογος και ο κόσμος του αξίζουν να ζήσουν ξανά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και γι’ αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια ποιοτική ομάδα, με έμπειρους ποδοσφαιριστές, και ο καθένας μπορεί να συμβάλει ώστε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

Έχεις αγωνιστεί στο UEFA Champions League και σε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή η εμπειρία την ομάδα;

Οι αγώνες του Champions League σου προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες, γιατί αντιμετωπίζεις τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Θέλω να μεταφέρω αυτές τις εμπειρίες στην ομάδα, κυρίως μέσα από την επικοινωνία και τη σωστή διαχείριση των δύσκολων στιγμών. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι διαθέτουμε ένα πολύ ποιοτικό σύνολο και ο καθένας μπορεί να συμβάλει με τον δικό του τρόπο.

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι;

Πρώτα απ’ όλα θέλω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να γνωρίσω καλύτερα τους συμπαίκτες μου και να αποκτήσω καλή χημεία με την ομάδα. Θέλω να βοηθήσω με τις ποδοσφαιρικές μου ικανότητες, αλλά και με την εμπειρία μου, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Να έχουμε μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα και να πετύχουμε τους στόχους μας και στην Ευρώπη.

Έχεις ήδη δει εικόνες από τον κόσμο του Απόλλωνα. Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τους φιλάθλους;

Ανυπομονώ να τους γνωρίσω από κοντά. Έχω ήδη ακούσει πολλά θετικά για τους φιλάθλους και γνωρίζω πόσο παθιασμένοι είναι με την ομάδα.

Και εγώ είμαι ένας παθιασμένος ποδοσφαιριστής. Δίνω πάντα το 100%, παλεύω για το έμβλημα και δεν αποφεύγω καμία μονομαχία.

Ελπίζω να ζήσουμε πολλές όμορφες και επιτυχημένες στιγμές μαζί. Ανυπομονώ να σας δω σύντομα στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 4.