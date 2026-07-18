Κλείνει τα 102 η ΑΕΚ: «Η ιστορία ενώνει, η ιστορία συνεχίζεται»

Γενέθλια μέρα είναι η σημερινή (18/07) για την ΑΕΚ, η οποία γιορτάζει 102 χρόνια ιστορίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση των κιτρινοπρασίνων: 102 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

18 Ιουλίου 1994

Η ιστορία ενώθηκε. Η ιστορία συνεχίζεται.

Η 18η Ιουλίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην αθλητική ιστορία της Λάρνακας.

Στις 18 Ιουλίου 1994 ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας, μέσα από την ιστορική ένωση του Πεζοπορικού και της ΕΠΑ, των δύο μεγάλων Σωματείων της πόλης μας. Μια ιστορική απόφαση που έγινε πραγματικότητα χάρη στο όραμα, την αποφασιστικότητα και τη συνεργασία των τότε Προέδρων των δύο Σωματείων, Ντίνου Λευκαρίτη και του αείμνηστου Φοίβου Βωβίδη, οι οποίοι άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του λαρνακιώτικου αθλητισμού.

Δύο ιστορικές διαδρομές, που ξεκίνησαν το 1924, ενώθηκαν σε μία κοινή πορεία. Η ιστορία, οι αξίες, η παράδοση και η ταυτότητα του Πεζοπορικού και της ΕΠΑ συνεχίστηκαν μέσα από την ΑΕΚ, δημιουργώντας ένα ισχυρό Σωματείο που εκπροσωπεί διαχρονικά τη Λάρνακα και τους ανθρώπους της.

Η ιστορική αυτή απόφαση αποτέλεσε την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας πολλών ετών και εξέφρασε την κοινή επιθυμία των Λαρνακέων να ενώσουν τις δυνάμεις τους κάτω από ένα έμβλημα, με στόχο τη δημιουργία ενός Συλλόγου που θα πρωταγωνιστεί και θα κάνει την πόλη μας περήφανη.

Σήμερα, η ΑΕΚ συμπληρώνει 32 χρόνια από την ίδρυσή της, συνεχίζοντας επάξια μια αδιάκοπη αθλητική διαδρομή 102 χρόνων ιστορίας.

Με σεβασμό στην παρακαταθήκη όσων προηγήθηκαν και πίστη στις επόμενες γενιές, συνεχίζουμε να γράφουμε μαζί τα επόμενα κεφάλαια της ιστορίας του Συλλόγου μας.

102 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1924–2026

Η ιστορία ενώνει. Η ιστορία συνεχίζεται.