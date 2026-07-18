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Οι δηλώσεις του Τούχελ που προκαλούν σάλο στους Άγγλους

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Τούχελ που προκαλούν σάλο στους Άγγλους

Tόνισε πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις του κόντρα στην Αργεντινή

Το πρόσωπο του Τόμας Τούχελ βρίσκεται στο επίκεντρο των αγγλικών (και όχι μόνο) ΜΜΕ, μετά τον... τραγικό αποκλεισμό των Τριών Λιονταριών από την Αργεντινή, στα ημιτελικά του Μουντιάλ (2-1).

Η Αγγλία προηγήθηκε στο ματς (Γκόρντον 55'), αλλά στη συνέχεια ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να γυρίσει την ομάδα του πίσω σε χαμηλό μπλοκ άμυνας, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αλλαγές και είσοδο αμυντικών, προκαλώντας την πίεση της Αργεντινής και εν τέλει την ανατροπή και τον αποκλεισμό από τον τελικό.

Παρά την αυστηρή κριτική που δέχεται από... παντού, ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τούχελ δεν «μασάει», καθώς για ακόμη μια φορά τόνισε πως δεν μετανιώνει για τις αποφάσεις του. Παράλληλα, στη συνέντευξη ενόψει του μικρού τελικού με τη Γαλλία (19/7, 00:00), ο 52χρονος προπονητής είπε προς τους δημοσιογράφους (με δόση ειρωνίας) πως αν είναι το όλο θέμα να... λυθεί εφόσον αναλάβει την ευθύνη (σσ για τον αποκλεισμό), τότε θα το κάνει.

«Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, επειδή ένιωσα ότι γίναμε πολύ παθητικοί. Ένιωσα ότι η ορμή άλλαξε στον αγώνα και προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου. Προσπάθησα να στηρίξω. Πήρα αρκετές αποφάσεις, εμπιστευόμενος το ένστικτό μου, τη διαίσθησή μου, την εμπειρία μου, εμπιστευόμενος την ανταγωνιστικότητά μου. Και πήρα την απόφαση για να βοηθήσω την ομάδα και να πετύχω το αποτέλεσμα.

Δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα, οπότε αναλαμβάνω, φυσικά, την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός του παιχνιδιού. Αυτή είναι η ζωντανή καθοδήγηση εντός του παιχνιδιού.

Άκου, αν είναι πιο εύκολο, αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Αν χρειάζεσαι κάποιον να κατηγορήσεις, αναλαμβάνω την ευθύνη. Είμαι ο προπονητής.

Είναι μια πολύ οδυνηρή ήττα και πρέπει να ζήσουμε με αυτήν την ήττα, πρώτα και κύρια. Όχι οι κριτικοί, όχι οι ειδικοί, όχι τα μέλη των οικογενειών μας που υποφέρουν επίσης μαζί μας και θέλουν μόνο το καλύτερο για εμάς, αλλά βασικά είμαστε εμείς. Θα το ξεπεράσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα έχουμε μια αντίδραση, και αυτό ξεκινά από αύριο. Έχουμε ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε, και το γνωρίζουμε αυτό, και εκεί είναι που εστιάζουμε».

 

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