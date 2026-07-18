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Επίσημο του Ρόκα στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο του Ρόκα στον Ολυμπιακό

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Τζόελ Ρόκα! Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας, προκειμένου να δώσει περισσότερο βάθος στα εξτρέμ.

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodon, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandes με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ). Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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