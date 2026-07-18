Οριστική η συμφωνία Παναθηναϊκού με Σάμσουνσπορ για Φαν Ντρόγκελεν

Προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν!

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 17/7, οι πράσινοι έλαβαν υπογεγραμμένη την ήδη υπάρχουσα προφορική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για τη μεταγραφή του Ολλανδού αριστεροπόδαρου στόπερ και πλέον η μεταγραφή μπαίνει στην... τελική της ευθεία!

Ο Φαν Ντρόνγκελεν αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για την Αθήνα, έτσι ώστε να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας!

Ο 27χρονος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Αμβούργο, Ουνιόν Βερολίνου, Μαλίν, Χάνσα Ροστόκ και Σαμσουνσπόρ. Με την τελευταία, πραγματοποίησε συνολικά 47 εμφανίσεις.