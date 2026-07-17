Ανακοίνωσε τερματοφύλακα η Πάφος FC!

Οι κυπελλούχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πολωνού τερματοφύλακα ο οποίος έρχεται δανεικός στην Κύπρο από την Μονακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Πολωνού τερματοφύλακα Radosław Majecki με τη μορφή δανεισμού από την AS Monaco για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας έρχεται στην ΠΑΦΟΣ FC έχοντας σημαντικές παραστάσεις από κορυφαίο επίπεδο. Προϊόν των ακαδημιών της Legia Warszawa, πραγματοποίησε το μεγάλο άλμα με την μεταγραφή του στην AS Monaco, με την οποία αγωνίστηκε στη Ligue 1 και στο UEFA Champions League.

Παράλληλα, οι θητείες του στις Cercle Brugge και Stade Brestois συνέβαλαν στην περαιτέρω αγωνιστική του εξέλιξη, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις.

Έχοντας φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Πολωνίας σε επίπεδο Ανδρών και αποτελώντας βασικό στέλεχος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του, ο Majecki προσθέτει ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας.

Η προσθήκη του ενισχύει σημαντικά το ρόστερ μας ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η Πάφος FC εκφράζει επίσης τις θερμές της ευχαριστίες προς την AS Monaco για την άψογη συνεργασία που οδήγησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC καλωσορίζει τον Radosław και του εύχεται κάθε επιτυχία.