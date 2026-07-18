Ανέβασε την προσφορά του για τον Σάλιακα o Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα.

Όχι μόνο επειδή είναι club trained και θα βοηθήσει στην ισορροπία της ευρωπαϊκής λίστας, αλλά διότι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι έχει στοιχεία που ταιριάζουν στον τρόπο που παίζει η ομάδα του. Με τους Ερυθρόλευκους να πλησιάζουν, πλέον, στην απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ.

Οι πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έστειλε νέα προσφορά στη Ζανκτ Πάουλι για τον διεθνή αμυντικό. Αυτή φέρεται να πλησιάζει το 1.300.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και κάποια μπόνους. Και όπως προκύπτει από το περιβάλλον της ομάδας του Αμβούργου, ουσιαστικά βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει οριστική εξέλιξη στο θέμα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει το συντομότερο δυνατό τα ανοιχτά μέτωπα του ρόστερ του και αυτό περιλαμβάνει και την υπόθεση του δεξιού μπακ, ο οποίος θα μοιραστεί τη θέση με τον Πάμπλο Μαφέο. Θέλει, λοιπόν, η μεταγραφή του Σάλιακα να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και να αρχίσει να δουλεύει υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ. Με τον Ελληνα μπακ να συνεχίζει την προετοιμασία του με τη Ζανκτ Πάουλι. Περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Και να επιστρέψει στην ομάδα που αγαπάει από παιδί.

Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναφερθούμε και στην περίπτωση του Γιώργου Σιώζιου. Ο 17χρονος δεξιός μπακ, συμμετέχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού και είναι σαφές ότι έχει κάνει άλματα προόδου αυτό το διάστημα. Μάλιστα, υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να βγάλει το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα του Μεντιλίμπαρ και των συνεργατών του.

Είναι σαφές ότι θα είναι ο δεξιός μπακ της ομάδας Β τη νέα σεζόν και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από την πρώτη ομάδα. Καθώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ της Ακαδημίας.

sport24.gr