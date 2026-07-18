Απαντά ο ΓΣΠ: «Οι σχετικές εισηγήσεις της Αστυνομίας μας ξενίζουν»

Τις δικές του θέσεις παραθέτει ο ΓΣΠ και τονίζει πως η αδειοδότησή του σταδίου ισχύει μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Επισημαίνει πως γίνονται διαδικασίες αναβάθμισης και εκφράζει την απορία του για κάποιες εισηγήσεις της αστυνομίας.

Αναλυτικά: «Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν την έκθεση της Αστυνομίας για τα στάδια, ο ΓΣΠ επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Το Στάδιο ΓΣΠ, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, αδειοδοτείται κάθε χρόνο κανονικά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η φετινή αδειοδότηση από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) ισχύει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026, με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και διαδικασίες.

Παρά την εσφαλμένη εντύπωση που καλλιεργήθηκε από ορισμένα δημοσιεύματα, η αδειοδότηση του σταδίου ουδέποτε τέθηκε σε αμφισβήτηση. Για το CCTV εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης που έχουμε ήδη υποβάλει στην ΑΑΣ και την αστυνομία (αυτός είναι και ο λόγος που η άδεια εκδόθηκε μέχρι 31.08.26), βρισκόμαστε δε σε διαδικασία πλήρους αναβάθμισης του συστήματος.

Η έκθεση της Αστυνομίας αφορά εισηγήσεις για βελτίωση των υποδομών και όχι δεσμευτικές προϋποθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού. Σε σχέση με κάποιες από τις εισηγήσεις της Αστυνομίας, επισημαίνουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- Η πρόταση για δημιουργία σταθερών διαδρόμων εισόδου έχει εξεταστεί στο παρελθόν και κρίθηκε μη λειτουργική, καθώς περιορίζει την ευελιξία του πλάνου ασφάλειας και επιβαρύνει τον χρόνο εκκένωσης του σταδίου.

- Η ανύψωση του περιτοιχίσματος της ανατολικής κερκίδας κατά 1,5 μέτρο κρίνεται μη αναγκαία, δεδομένου ότι η κερκίδα αυτή φιλοξενεί κυρίως οικογένειες και παιδιά και δεν παρατηρούνται φαινόμενα ρίψης αντικειμένων.

- Η τοποθέτηση πλέγματος πίσω από τα τέρματα δοκιμάστηκε στο παρελθόν με αρνητικά αποτελέσματα, καθώς οδήγησε σε ανάβαση φιλάθλων σε επικίνδυνο ύψος, πρακτική που έχει προβληθεί από τη ίδια την UEFA ως κακή πρακτική ασφάλειας.

- Η εξωτερική περίφραξη του αθλητικού χώρου θα είχε υψηλό κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ και, αντί να λύσει το πρόβλημα, θα μετέφερε τη συγκέντρωση φιλάθλων εντός του αυτοκινητόδρομου.

- Όσον αφορά τη φιλοξενία Ατόμων με Αναπηρία, το ΓΣΠ υπήρξε ο πρώτος αθλητικός χώρος στην Κύπρο που εφάρμοσε, διατηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς, ολοκληρωμένες διαδικασίες ασφαλούς φιλοξενίας τους.

Οι σχετικές εισηγήσεις της Αστυνομίας μας ξενίζουν. Αρκετές από τις εισηγήσεις είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθούν, λόγω σοβαρών λειτουργικών, κατασκευαστικών ή οικονομικών περιορισμών. Η πλήρης και αναλυτική τοποθέτηση του Συλλόγου μας επί όλων των σημείων της έκθεσης περιλαμβάνεται στην επισυναπτόμενη επιστολή μας προς τον Βοηθό Αρχηγό της Αστυνομίας».