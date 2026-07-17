Ανακοίνωσε Αϊβού ο Απόλλωνας!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Εμάνουελ Αϊβού μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2000 και διαθέτει εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Αγγλίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Αντμίρα Βάκερ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Ραπίντ Βιέννης, την Κρεμονέζε, την Μπέρμιγχαμ Σίτι και τη Στουρμ Γκρατς.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός η Στουρμ Γκρατς με την οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Αυστρίας την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Παράλληλα, απέκτησε σημαντικές εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει συνολικά 26 συμμετοχές στο UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League. Συνολικά με τη Στουρμ Γκρατς την περίοδο 2024-2026 συμπλήρωσε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Αϊβού υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστρίας, από την Κ18 μέχρι και την Κ21, καταγράφοντας συνολικά 23 συμμετοχές και τρία τέρματα.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Εμάνουελ Αϊβού στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.