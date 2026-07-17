ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Αϊβού ο Απόλλωνας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Αϊβού ο Απόλλωνας!

Μεταγραφική εξέλιξη στον Απόλλωνα ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμάνουελ Αϊβού

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού: 

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την Στουρμ Γκρατς για την απόκτηση του Εμάνουελ Αϊβού μέχρι τον Μάιο του 2029.

Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2000 και διαθέτει εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Αγγλίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Αντμίρα Βάκερ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Ραπίντ Βιέννης, την Κρεμονέζε, την Μπέρμιγχαμ Σίτι και τη Στουρμ Γκρατς.

Τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός η Στουρμ Γκρατς με την οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Αυστρίας την αγωνιστική περίοδο 2024-2025. Παράλληλα, απέκτησε σημαντικές εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει συνολικά 26 συμμετοχές στο UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League. Συνολικά με τη Στουρμ Γκρατς την περίοδο 2024-2026 συμπλήρωσε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Αϊβού υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστρίας, από την Κ18 μέχρι και την Κ21, καταγράφοντας συνολικά 23 συμμετοχές και τρία τέρματα.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Εμάνουελ Αϊβού στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Περιμένουν τον Τζολάκη για υπογραφές στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

Επική selfie με όλα τ΄ αστέρια μαζεμένα - Ο Μέσι και ο... φωτογράφος Ντουράντ!

World Cup 2026

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κακουλλής και Π. Ανδρέου πρόσφεραν χαρά στα μικρά παιδιά και τους εξήγησαν τα... μυστικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Μουντιάλ γέμισε τα γήπεδα του Μεξικού, αλλά δεν «ανέβασε» την οικονομία

Category image

Ανέβασε την προσφορά του για τον Σάλιακα o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Μπόλικη κινητικότητα και... αναζήτηση πληροφοριών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η οικονομική υπέρβαση που έκλεισε το «deal» για τον Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Απαντά ο ΓΣΠ: «Οι σχετικές εισηγήσεις της Αστυνομίας μας ξενίζουν»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις του Τούχελ που προκαλούν σάλο στους Άγγλους

World Cup 2026

|

Category image

Η επική ατάκα του Σκαλόνι για τον Γιαμάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Πιάστρι δεν το κουνάει από τη McLaren το 2027

AUTO MOTO

|

Category image

Οι λόγοι που επέλεξε τον Απόλλωνα ο Αϊβού και οι στόχοι που έθεσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο του Ρόκα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Το καλωσόρισμα του ΑΠΟΕΛ στον Σάστρε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Τραμπ θέλει κι άλλο Μουντιάλ στις ΗΠΑ, χωρίς Μεξικό και Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη