Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί το Τσίρειο - Ίσως κλείσουν κερκίδες

Ο Χάρης Λοϊζίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί. Πιθανότατα θα κλείσουν κάποιες κερκίδες. Οι δύο ομάδα θα δηλώσουν το Τσίρειο ως έδρα, αλλά θα δηλώσουν και εναλλακτική έδρα. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα και εγκριθεί το Τσίρειο όλα καλά. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα όμως και εγκριθεί μετά από δύο τρεις μήνες τότε δεν θα μπορούμε. Θα υπάρχει παρέμβαση στο fair play. Θα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Παρόλα που θα γίνει η κλήρωση θα περιμένουμε ακόμη ένα μήνα. Στη β φάση θα μπορούν να παίξουν».