ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί το Τσίρειο - Ίσως κλείσουν κερκίδες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί το Τσίρειο - Ίσως κλείσουν κερκίδες

Αποκάλυψη από τον πρόεδρο της ΚΟΠ όσον αφορά το αίτημα για χρησιμοποίηση του Τσιρείου σταδίου

Ο Χάρης Λοϊζίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχει τρόπος να αδειοδοτηθεί. Πιθανότατα θα κλείσουν κάποιες κερκίδες. Οι δύο ομάδα θα δηλώσουν το Τσίρειο ως έδρα, αλλά θα δηλώσουν και εναλλακτική έδρα. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα και εγκριθεί το Τσίρειο όλα καλά. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα όμως και εγκριθεί μετά από δύο τρεις μήνες τότε δεν θα μπορούμε. Θα υπάρχει παρέμβαση στο fair play. Θα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Παρόλα που θα γίνει η κλήρωση θα περιμένουμε ακόμη ένα μήνα. Στη β φάση θα μπορούν να παίξουν».

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑKrasava ENY Υψωνα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

World Cup 2026

|

Category image

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Όσο, σύμφωνα με τον Μπεντόνι

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα έως το 2029 ο Τάχα Άλι

Ελλάδα

|

Category image

Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι ευρωπαϊκές... αποφάσεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

ΑΕΚ

|

Category image

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο εκλεκτός της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Ο επί 10 χρόνια γιατρός της εθνικής Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος

World Cup 2026

|

Category image

«Εσείς λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα, οπότε μην περιμένετε κάτι ιδιαίτερο»

World Cup 2026

|

Category image

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη