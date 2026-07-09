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«Για μια δυνατή κερκίδα, για παντοδύναμη Ομόνοια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Για μια δυνατή κερκίδα, για παντοδύναμη Ομόνοια»

Ανάρτηση-κάλεσμα από τους οργανωμένους των πρασίνων

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα οργανωμένα σύνολα της Ομόνοιας, μέσω της οποίας καλούν τον κόσμο να προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας.

Αναλυτικά: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΗΦΑΝΕ ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ η νέα χρονιά σιγά σιγά αρχίζει και η Βόρεια ΠΡΕΠΕΙ να είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους ΟΜΟΝΟΙΑΤΕΣ, από ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ τον οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει, τους μαθητές και φοιτητές μας να εξασφαλίσουν το εισιτήριο διαρκείας του στη Βόρεια Κερκίδα. Η δύναμη της κερκίδας άλλωστε είμαστε εμείς ο 12ος . Με τη φωνή, την παρουσία και την αφοσίωσή μας, θα δημιουργήσουμε ξανά την κερκίδα και την ατμόσφαιρα που αρμόζει στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Γεμίζουμε τη Βόρεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Στηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειες παικτών και τεχνικής ηγεσίας για μια κερκίδα πιο δυνατή αντάξια στο όνομα και την ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μας. Η Βόρεια χτίζεται από όλους εμάς από τον καθένα που επιλέγει να σταθεί στο πέταλο μαζί μας σαν μια γροθιά!

Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το βήμα όλοι μαζί. Όλοι διαρκείας στη Βόρεια. Όλοι δίπλα στην ΟΜΟΝΟΙΑ. Για μια δυνατή κερκίδα, για παντοδύναμη ΟΜΟΝΟΙΑ!

Fan Club Lakatamia, Ομονοια Ultras 12 , Limassol Shamrocks, EAST CREW - ΣΥ.ΦΙ Κοκκινοχωρίων, Semper Fidelis Paphos, Semper Fidelis Larnaca, Ομονοια ΣΥ.ΦΙ. Λευκωσίας - Green Fanatics».

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