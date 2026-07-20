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Η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών και τα 2.206 κομμάτια χόρτου αξίας 11,2 εκατ. δολαρίων

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών και τα 2.206 κομμάτια χόρτου αξίας 11,2 εκατ. δολαρίων

Tο πρωί του τελικού μέσω ιστοσελίδας μεταπώλησης κόστιζε κατά μέσο όρο κοντά στα 13.000 δολάρια

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026-23ου και μεγαλύτερου στην ιστορία λόγω της συμμετοχής 48 ομάδων-, όπου η Ισπανία νίκησε 1-0 στην παράταση την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσεϊ και κατέκτησε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της, είναι η πιο ακριβή αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών.

Το αρχικό κόστος των θέσεων στο γήπεδο του τελικού (στην περιοχή των 4.000 έως 7.000 δολαρίων, ανάλογα με την εγγύτητά τους στο γήπεδο) δημιούργησε διαμάχες, αφού το πρωί του τελικού μέσω ιστοσελίδας μεταπώλησης κόστιζε κατά μέσο όρο κοντά στα 13.000 δολάρια.

Αυτό, σύμφωνα με το SeatGeek, το καθιστά ακριβότερο από τον πιο ακριβό αγώνα που έχει καταγραφεί ποτέ: το Super Bowl του 2024 μεταξύ των Κάνσας Σίτι και των Σαν Φρανσίσκο 49ers, όταν τα εισιτήρια στη Νεβάδα άλλαξαν χέρια για κατά μέσο όρο 10.540 δολάρια.

Εκπρόσωπος του SeatGeek είπε ότι οι αυξήσεις για τον τελικό ήταν μια αντανάκλαση του «πόσο σπάνια και πόσο παγκόσμια είναι αυτή η στιγμή».

Είναι επίσης μια αντανάκλαση του γεγονότος ότι η αγορά μεταπώλησης στις ΗΠΑ είναι μια αγορά ελεύθερη για όλους, την οποία η FIFA δεν μπορεί να ελέγξει και δεν έχει καταβάλει καμία απτή προσπάθεια να επηρεάσει.

Επίσης, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα «The Athletic», η προσπάθεια της FIFA να κερδίσει χρήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, συνεχίζεται και μετά το τελευταίο λάκτισμα της μπάλας, εν μέσω διαμάχης με αξιωματούχους στο Νιου Τζέρσεϊ για την προσπάθειά της να κερδίσει χρήματα από το γήπεδο του MetLife Stadium.

Η πρόσθεση της FIFA να πουλήσει κομμάτια χόρτου ως αναμνηστικά σε μέλη του κοινού συνάντησε τη δυσαρέσκεια των φορολογουμένων που πλήρωσαν το κόστος του χλοοτάπητα, με συνέπεια, το γραφείο του κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ θέλει ένα μερίδιο από τα έσοδα.

Τα 2.206 κομμάτια προς πώληση αντιστοιχούν σε επιπλέον έσοδα 11,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ταμεία της FIFA.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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