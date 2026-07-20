«Άκυρο» από τον Ρομέρο σε Τραμπ!

Ο Κούτι Ρομέρο προσπέρασε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την παραλαβή των μεταλλίων των φιναλίστ και δεν του έδωσε το χέρι!

Ο Κούτι Ρομέρο έγινε viral για την... απόρριψη που «έριξε» στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παραλαβή των μεταλλίων από τους Αργεντινούς.

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Κι αφού χαιρέτησε τον πρόεδρο της FIFA, αμέσως μετά προσπέρασε τον Ντόναλντ Τραμπ σαν να μην υπήρχε και συνέχισε τη διαδρομή του. Μάλιστα, όταν αντιλήφθηκε πως είχε ξεχάσει να δώσει το χέριο στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, το έκανε, αλλά και πάλι δεν γύρισε ποτέ προς τον Τραμπ...

Ο τελευταίος, πάντως, φρόντισε ξανά να γίνει θέμα συζήτησης, όταν κατά την απονομή στους Ισπανούς και με τον Ρόδρι να έχει πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα χέρια του, δεν αποχωρούσε από το σημείο και προφανώς συμπεριλήφθηκε στις πανηγυρικές φωτογραφίες.

Ο αμυντικός της Τότεναμ και εκ των διακριθέντων της «αλμπισελέστε» σε ολόκληρη τη διαδρομή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, όπου όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον τελικό κι αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, πήρε το μετάλλιό του από τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Cristian Romero (Argentinian football player) shaking the hands with everyone but ignoring trump pic.twitter.com/dkqky7WxLy — ゛ (@saficnation) July 19, 2026

sport-fm.gr