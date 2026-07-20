ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ποδόσφαιρο θρηνεί: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ποδόσφαιρο θρηνεί: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

Έφυγε από τη ζωή στα 75, μετά από μάχη με τον καρκίνο

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον Κέβιν Κίγκαν, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους επιθετικούς που ανέδειξε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός άσος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από πολυμήχανη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά.

Ο Κίγκαν είχε διαγνωστεί με τη νόσο τον Ιανουάριο και υποβαλλόταν σε θεραπείες, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του.

Η καριέρα του υπήρξε γεμάτη επιτυχίες και ιστορικές στιγμές. Από τα πρώτα του βήματα στη Σκάνθορπ, μέχρι την εκτόξευση στη Λίβερπουλ, τη μεταγραφή στο Αμβούργο, και τις παρουσίες σε Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, ο Κίγκαν αποτέλεσε σημείο αναφοράς για δύο δεκαετίες. Κατέκτησε τίτλους σε Αγγλία και Γερμανία, σήκωσε το Κύπελλο Πρωταθλητριών και δύο UEFA, ενώ τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα το 1978 και το 1979.

Με την εθνική Αγγλίας σημείωσε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πέρασε στους πάγκους, καθοδηγώντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και φυσικά την εθνική ομάδα.

Η απώλειά του σκορπά θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που σημάδεψε το άθλημα με το πάθος, το ταλέντο και την προσωπικότητά του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν:

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Χεζόνια ψήφισε NBA και φεύγει από τη Ρεάλ!

NBA

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Μέσι μετά τον χαμένο τελικό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη...μάχη για τη «Χρυσή Μπάλα», οι 5 ...σωματοφύλακες και οι αλλαγές που έφερε το Μουντιάλ 2026

World Cup 2026

|

Category image

Απ' εκεί που το άφησε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ζωή συνεχίζεται εκεί που χτυπά η καρδιά του: Ο Πολονάρα γίνεται κόουτς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας οδεύει προς Άμπου Ντάμπι

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι Σέρβοι βάζουν τέλος στην αγωνία για Λουκάσεν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε στην δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eνδεκάδα σαν ανοικτό βιβλίο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εγγράφηκε ενόψει Καϊράτ ο Ντιονί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρχίζει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό η FIFA

World Cup 2026

|

Category image

Η ιστορική σύγκριση Πελέ και Μέσι, δεν... βγάζει νικητή

World Cup 2026

|

Category image

Από το 1 έως το 790, οι αριθμοί της παγκόσμιας πρωταθλήτρια Ισπανίας

World Cup 2026

|

Category image

Κλοπ: «Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και τη ζωή μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα και επίσημα ο Καρώ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη