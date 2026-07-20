Το ποδόσφαιρο θρηνεί: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον Κέβιν Κίγκαν, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους επιθετικούς που ανέδειξε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός άσος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από πολυμήχανη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά.

Ο Κίγκαν είχε διαγνωστεί με τη νόσο τον Ιανουάριο και υποβαλλόταν σε θεραπείες, όμως τους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του.

Η καριέρα του υπήρξε γεμάτη επιτυχίες και ιστορικές στιγμές. Από τα πρώτα του βήματα στη Σκάνθορπ, μέχρι την εκτόξευση στη Λίβερπουλ, τη μεταγραφή στο Αμβούργο, και τις παρουσίες σε Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, ο Κίγκαν αποτέλεσε σημείο αναφοράς για δύο δεκαετίες. Κατέκτησε τίτλους σε Αγγλία και Γερμανία, σήκωσε το Κύπελλο Πρωταθλητριών και δύο UEFA, ενώ τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα το 1978 και το 1979.

Με την εθνική Αγγλίας σημείωσε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πέρασε στους πάγκους, καθοδηγώντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και φυσικά την εθνική ομάδα.

Η απώλειά του σκορπά θλίψη σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που σημάδεψε το άθλημα με το πάθος, το ταλέντο και την προσωπικότητά του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν:

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».