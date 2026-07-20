Ρόστερ πολλών… εκατομμυρίων οι αντίπαλοι της Ομόνοιας

Η Ομόνοια έμαθε τους αντιπάλους για τον 3ο προκριματικό του Champions League και με μία πρώτη ματιά, δεν αποτελούν φόβητρο.

Φυσικά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Λέφσκι Σόφιας - Κραϊόβα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ στον 2ο προκριματικό, στους αγώνες που είναι ορισμένοι για 22/07 (εντός) και 29/08 (εκτός).

Δύο ομάδες πάντως με ρόστερ... πολλών εκατομμυρίων. Η Βουλγάρικη ομάδα από τη μία κοστολογείται σύμφωνα με το transfermarkt στα 37,3 και η Ρουμάνικη στα 38,6.

Σίγουρα, μία σοβαρή Ομόνοια, όταν με το καλό συναντήσει μία εκ των δύο, έχει τον πρώτο λόγο.