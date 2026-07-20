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ΒΙΝΤΕΟ: Η εθνική Ισπανίας έφτασε στη Μαδρίτη και αποθεώνεται - Η μεγάλη παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Η εθνική Ισπανίας έφτασε στη Μαδρίτη και αποθεώνεται - Η μεγάλη παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου

Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συγκινημένοι και περήφανοι για το επίτευγμά τους

Η Ισπανία ζει στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής έκστασης, καθώς η αποστολή της «ρόχα» έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι στο Adolfo Suarez Madrid-Barajas μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Οι παίκτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, με εμφανή χαμόγελα και ενθουσιασμό για την επιστροφή τους στη χώρα.

Η ομάδα χαιρέτησε όσους βρίσκονται στο σημείο υποδοχής, με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν συγκινημένοι και περήφανοι για το επίτευγμά τους. Η άφιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης ημέρας γιορτής για την Ισπανία.

Η αποστολή θα επιβιβαστεί στο ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, περνώντας από εμβληματικά σημεία της πόλης. Η γιορτή μόλις ξεκινά -και η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική ημέρα. Και νύχτα.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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