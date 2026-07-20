ΒΙΝΤΕΟ: Η εθνική Ισπανίας έφτασε στη Μαδρίτη και αποθεώνεται - Η μεγάλη παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συγκινημένοι και περήφανοι για το επίτευγμά τους
Η Ισπανία ζει στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής έκστασης, καθώς η αποστολή της «ρόχα» έφτασε λίγο μετά το μεσημέρι στο Adolfo Suarez Madrid-Barajas μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026. Οι παίκτες κατέβηκαν από το αεροπλάνο, με εμφανή χαμόγελα και ενθουσιασμό για την επιστροφή τους στη χώρα.
Η ομάδα χαιρέτησε όσους βρίσκονται στο σημείο υποδοχής, με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν συγκινημένοι και περήφανοι για το επίτευγμά τους. Η άφιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης ημέρας γιορτής για την Ισπανία.
Η αποστολή θα επιβιβαστεί στο ανοιχτό λεωφορείο και θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, περνώντας από εμβληματικά σημεία της πόλης. Η γιορτή μόλις ξεκινά -και η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική ημέρα. Και νύχτα.
¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD— MARCA (@marca) July 20, 2026