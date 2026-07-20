Φεύγει για Νορβηγία ή Ρουμανία, εφόσον περάσει την Ντίλα Γκόρι ο Απόλλωνας

Γνωστός έγινε ο αντίπαλος για τον Απόλλωνα, για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ομάδα της Λεμεσού, εφόσον φυσικά περάσει από την Ντίλα Γκόρι, την οποία αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, θα παίξει με τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στη ρουμανική Κλουζ και τη νορβηγική Μπραν.

To πρώτο παιχνίδι για τη φάση αυτή θα γίνει στις 6 Aυγούστου, εκτός έδρας για τον Απόλλωνα , ενώ η ρεβάνς είναι ορισμένη στις 13 Αυγούστου.