Ενα ρεκόρ που θα... γίνει 100 ετών στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα (20/7) τα ξημερώματα με τον θρίαμβο της εθνικής Ισπανίας, που επικράτησε στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση.

Σ΄αυτά τα 96 χρόνια Ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου (σ.σ. που από την διοργάνωση του 1978 μετονομάσθηκε σε Μουντιάλ), έχουν δημιουργηθεί κι έχουν καταρριφθεί εκατοντάδες ρεκόρ, σε διάφορες στατιστικές κατηγορίες.

Ωστόσο, υπάρχει κι΄ ένα ρεκόρ που θα χρειασθεί τουλάχιστον ένας... αιώνας για να καταρριφθεί, αφού κανένας προπονητής απ΄αυτούς που οδήγησαν τις ομάδες τους στην κατάκτηση του «Αγίου Δισκοπότηρου», δεν ήταν αλλοδαπός.

Και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και παρά το γεγονός ότι το επόμενο Μουντιάλ, θα διεξαχθεί το 2030, οι πιθανότητες να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ, είναι μηδαμινές και εκτός... ποδοσφαιρικής λογικής.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο θριαμβευτής του Μουντιάλ 2026, Λουϊς Ντε Λα Φουέντε θα φύγει από την «ρόχα», μόνο εάν το... θελήσει, ενώ το «αντίπαλον δέος» των Ισπανών στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη, που είναι η εθνική Γαλλίας, αναμένεται να έχει στον πάγκο της, τον Ζινεντίν Ζιντάν. Παράλληλα, ο Κάρλο Αντσελότι, για τον οποίο ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει στην «σελεσάο» μέχρι το 2030, δύσκολα θα καταφέρει να δημιουργήσει μία ομάδα ικανή να νικήσει την Ισπανία και την Γαλλία, ενώ είτε μείνει, είτε φύγει ο Λιονέλ Σκαλόνι, η επόμενη ημέρα στην εθνική Αργεντινής, μοιάζει δύσκολη, δεδομένης της -προφανώς επικείμενης- αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι από την ενεργό δράση.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί τί θα συμβεί την επόμενη τετραετία, οι Γερμανοί μάλλον θα έχουν στην άκρη του πάγκου τους, τον Γιούργκεν Κλοπ, ενώ ο συμπατριώτης του, Τόμας Τούχελ, δύσκολα θα προπονήσει τα «τρία λιοντάρια» στο Μουντιάλ του 2030.

Δεδομένων των συνθηκών, που επικρατούν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτές είναι οι πέντε εθνικές ομάδες που θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στην κορυφαία διοργάνωση μετά από τέσσερα χρόνια και σύμφωνα πάντα με την ποδοσφαρική λογική, θεωρείται δύσκολο ο νικητής προπονητής να μην είναι πολίτης της εθνικής ομάδας, που θα στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια στον τελικό του 2030.

Υπενθυμίζεται, ότι από το 1930 και τον θρίαμβο της Ουρουγουάης, υπό τις οδηγίες του Αλμπέρτο Σουπίτσι μέχρι και το Μουντιάλ (σ.σ. ο όρος θεσμοθετήθηκε από το 1978 στην διοργάνωση της Αργεντινής) του 2026 στις ΗΠΑ, την επικράτηση της Ισπανίας, όλοι οι προπονητές των νικητριών εθνικών ομάδων, ήταν πολίτες της θριαμβεύτριας χώρας.

Αναλυτικά οι προπονητές, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο ανά διοργάνωση, είναι οι εξής:

1930: Αλμπέρτο Σουπίτσι (Ουρουγουάη)

1934: Βιτόριο Πότσο (Ιταλία)

1938: Βιτόριο Πότσο (Ιταλία)

1950: Χουάν Λόπεθ Φοντάνα (Ουρουγουάη)

1954: Σεπ Χέρμπεργκερ (Δυτική Γερμανία)

1958: Βισέντε Φέολα (Βραζιλία)

1962: Αϊμορέ Μορέιρα (Βραζιλία)

1966: Αλφ Ράμσεϊ (Αγγλία)

1970: Μάριο Ζαγκάλο (Βραζιλία)

1974: Χέλμουτ Σεν (Δυτική Γερμανία)

1978: Σέσαρ Λουίς Μενότι (Αργεντινή)

1982: Έντσο Μπεαρζότ (Ιταλία)

1986: Κάρλος Μπιλάρδο (Αργεντινή)

1990: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)

1994: Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα (Βραζιλία)

1998: Εμέ Ζακέ (Γαλλία)

2002: Λουίζ Φελίπε Σκολάρι (Βραζιλία)

2006: Μαρτσέλο Λίπι (Ιταλία)

2010: Βιθέντε Ντελ Μπόσκε (Ισπανία)

2014: Γιοάχιμ Λεβ (Γερμανία)

2018: Ντιντιέ Ντεσάν (Γαλλία)

2022: Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή)

2026: Λουϊς Ντε Λα Φουέντε (Ισπανία)