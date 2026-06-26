Η Ομόνοια για το τέλος ενός παίκτη που κέρδισε τα πάντα με τη φανέλα της

Με αφορμή το τέλος της καριέρας του, η Ομόνοια στέλνει τις ευχές της στον Μάρκο Τσέποβιτς, ο οποίος πανηγύρισε με τους πράσινους όλους τους εγχώριους τίτλους, ενώ αγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκούς ομίλους.

Η ανάρτηση των πρασίνων

Τέλος σε μία επιτυχημένη ποδοσφαιρική καριέρα για τον πρώην επιθετικό της ομάδα μας, Μάρκο Τσέποβιτς!

Ο Μάρκο στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του στην ΟΜΟΝΟΙΑ στέφθηκε πρωταθλητής, κυπελλούχος, κατέκτησε ένα σούπερ καπ και να αγωνίστηκε με την ομάδα μας στους ομίλους του UEFA Conference League.

Kατέγραψε 52 συμμετοχές με το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα που είχες Μάρκο και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια!