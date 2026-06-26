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Η Ομόνοια για το τέλος ενός παίκτη που κέρδισε τα πάντα με τη φανέλα της

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ομόνοια για το τέλος ενός παίκτη που κέρδισε τα πάντα με τη φανέλα της

Oλοκλήρωσε την καριέρα του ο Μάρκο Τσέποβιτς

Με αφορμή το τέλος της καριέρας του, η Ομόνοια στέλνει τις ευχές της στον Μάρκο Τσέποβιτς, ο οποίος πανηγύρισε με τους πράσινους όλους τους εγχώριους τίτλους, ενώ αγωνίστηκε και σε ευρωπαϊκούς ομίλους.

Η ανάρτηση των πρασίνων

Τέλος σε μία επιτυχημένη ποδοσφαιρική καριέρα για τον πρώην επιθετικό της ομάδα μας, Μάρκο Τσέποβιτς!

🟢Ο Μάρκο στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του στην ΟΜΟΝΟΙΑ στέφθηκε πρωταθλητής, κυπελλούχος, κατέκτησε ένα σούπερ καπ και να αγωνίστηκε με την ομάδα μας στους ομίλους του UEFA Conference League.

🟢Kατέγραψε 52 συμμετοχές με το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Συγχαρητήρια για την σπουδαία καριέρα που είχες Μάρκο και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια!

 

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