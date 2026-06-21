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Aρχικά... βιτρίνα, μετά άφαντοι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Aρχικά... βιτρίνα, μετά άφαντοι!

Η ωμή πραγματικότητα με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές.

Είναι γνωστό το... έργο. Πρώτα γίνεται ενίσχυση από τις ομάδες μας με Κύπριους παίκτες, που συνοδεύονται από τις εξαγγελίες ότι θα δοθεί βάση στο ντόπιο στοιχείο. Ουσιαστικά μπαίνουν στη... βιτρίνα, εντούτοις όμως, όταν αρχίσει ο ποδοσφαιρικός μαραθώνιος, είναι άφαντοι και, από τη βιτρίνα, μπήκαν στην αποθήκη.

Ναι, κάποιοι τους πιστεύουν, τους δίνουν την ευκαιρία, όμως στην πλειονότητα οι περισσότερες ομάδες ακολουθούν την ίδια απαρχαιωμένη συνταγή. Δηλαδή στην απόκτηση ξένων που ελάχιστοι από αυτούς κάνουν τη διαφορά.

Και το κόστος είναι διπλό αφού χάνεται και ο Κύπριος που ίσως να άξιζε την ευκαιρία και τα περισσότερα λεφτά που δίνονται πάνε στον... κάλαθο.

Kρίστοφερ

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