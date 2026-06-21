Πήρε φόρα η Καρμιώτισσα, Αλβανός μέσος στο... οπλοστάσιο

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην Καρμιώτισσα.

Η ομάδα των Πολεμιδιών ανακοίνωσε την Κυριακή (21/06) την απόκτηση του Αλβανού μέσου Χούλιο Ταμπάκου. Είναι 31 χρονών και μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στο κέντρο της άμυνας ενώ έπαιξε και ως δεξί μπακ.

Το Σάββατο είχε ανακοινωθεί ο Σάντιο Ντεμπελέ ενώ συνολικά τα νέα αποκτήματα έχουν φτάσει τα εφτά. Είχαν προηγηθεί οι: Ρουμπέν Γκαρθία, Ιάκωβος Σαββίδης, Στίβ Παναγιώτου, Ανδρέας Βιολάρης, Παναγιώτης Ταχτσίδης