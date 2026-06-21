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Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν

Θα κλείσει πενταετία στη Βαρκελώνη ο Δανός αμυντικός.

Ο Αντρέας Κρίστενσεν δεν ήθελε ν' αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και θα παλέψει για να πείσει τον Χάνσι Φλικ την επόμενη σεζόν να τού δώσει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να τού προσφέρει νέο μονοετές συμβόλαιο, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Ο 28χρονος Δανός διεθνής στόπερ εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος από την Τσέλσι το καλοκαίρι το 2023, με στόχο να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού και στο τέλος έληγε το συμβόλαιο του.

Ο Φλικ πιστεύει στις δυνατότητες του και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα της Βαρκελόνης αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον Κρίστενσεν να έχει ήδη βάλει την υπογραφή του.

 

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