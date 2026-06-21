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«Εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία» - Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Ομπράντοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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«Εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία» - Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Ομπράντοβιτς

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στη δεύτερη εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς της ιστορίας του, 14 χρόνια μετά τη λήξη της πρώτης, με τους πράσινους να ανακοινώνουν τη συμφωνία τους με τον Σέρβο θρύλο των πάγκων, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η EuroLeague υποδέχθηκε τον Σέρβο προπονητή με μία ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκού, εκεί όπου έχτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια”.

Δείτε την ανάρτηση της EuroLeague

HE IS BACK.

⭐️ The legendary Željko Obradović returns to @Paobcgr, where he built a dynasty and lifted countless trophies. pic.twitter.com/8yr7FmfCBo

— EuroLeague (@EuroLeague) June 21, 2026

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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