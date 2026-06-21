Φολαρίν Μπάλογκαν, ο «ήρωας» που ο Τραμπ δεν θα έδινε ποτέ ιθαγένεια!

Έδωσε τα διαπιστευτήριά του ως ο κορυφαίος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών στις δύο νίκες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την πρόκριση στους «32».

Ο Φολαρίν Μπάλογκαν πέτυχε δύο γκολ στην πρεμιέρα εναντίον της Παραγουάης (4-1) ενώ ήταν ο MVP εναντίον της Αυστραλίας (2-0). Κι όμως, σύμφωνα με άρθρο του BBC, ο 25χρονος επιθετικός ανήκει ακριβώς στην κατηγορία ανθρώπων που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν θα έπρεπε να δικαιούνται υπηκοότητα, στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής του πολιτικής! Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου για τις αλλαγές στο θέμα της ιθαγένειας.

Ο Μπάλογκαν είναι προϊόν των ακαδημιών της Άρσεναλ και θα μπορούσε να είχε επιλέξει να εκπροσωπήσει είτε την Αγγλία είτε τη Νιγηρία, πατρίδα των γονιών του. Ωστόσο, πολύ πριν βρεθεί μπροστά σε αυτή την επιλογή, μια σειρά συγκυριών τού έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί με τις ΗΠΑ.

Οι Νιγηριανοί γονείς του ζούσαν στο Λονδίνο όταν ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2001. Το ταξίδι αποδείχθηκε καθοριστικό. Η μητέρα του δεν πήρε άδεια να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής όταν το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Έτσι, αντί ο μικρός Φολαρίν να γεννηθεί στην αγγλική πρωτεύουσα, ήρθε στον κόσμο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στις 3 Ιουλίου 2001.

Το γεγονός αυτό σήμαινε ότι ο Μπάλογκαν απέκτησε αυτόματα αμερικανική υπηκοότητα βάσει των νόμων περί ιθαγένειας λόγω γέννησης, οι οποίοι στηρίζονται στη 14η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Ωστόσο, τώρα το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ επιδιώκει να στερήσει την υπηκοότητα από τα παιδιά ανθρώπων που είτε βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ είτε διαθέτουν προσωρινές βίζες, όπως οι τουριστικές. Ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναμόρφωσης του μεταναστευτικού συστήματος της χώρας, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού που χαρακτηρίζει ως «σημαντικές απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».

Η πλειονότητα των Αμερικανών πιστεύει ότι όλα τα μωρά που γεννιούνται στη χώρα θα πρέπει να αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Ωστόσο, υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι μόνο το 9% των Δημοκρατικών συμφωνεί με την κατάργηση της ιθαγένειας λόγω γέννησης, έναντι 62% των Ρεπουμπλικανών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ