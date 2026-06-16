Τελικά κάπως σχετίζεται ο Μοντνόρ με τον Σεμέδο

Όταν προχώρησε η μεταγραφή του Μοντνόρ στην Ομόνοια, από τους πράσινους ξεκαθαριζόταν ότι η υπόθεση δεν σχετιζόταν με τον Σεμέδο.

Εν τέλει η ομάδα της Λευκωσίας ανακοίνωσε τον Μοντνόρ για τέσσερα χρόνια, ενώ ο Σεμέδο αποφάσισε να αποχωρήσει.

Αγωνιστικά μπορεί όντως να μην σχετίζονται οι δυο τους, αφού υπάρχει η πρόθεση για αντικατάσταση του Σεμέδο με άλλο ποδοσφαιριστή.

Με βάση τον… αριθμό τους όμως σχετίζονται. Ο νέος παίκτης των πρασίνων πήρε τον Νο7, το οποίο στα χρόνια που ήταν στο «Ηλίας Πούλλος» φορούσε ο Σεμέδο.