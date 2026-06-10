Συγκινητικό το «αντίο» του Πονς: «Δεν είναι εύκολο να εξηγήσω…»

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Πέρε Πονς αποχαιρέτησε την ΑΕΚ αφού αποχώρησε μετά από τέσσερα χρόνια.

Τόνισε πόσο δύσκολο είναι αυτό το… αντίο, αναφέρθηκε στους δύο τίτλους που κατέκτησε, στο πόσο αξέχαστη θα του μείνει η Λάρνακα και ευχαρίστησε τους Άντρο Καραπατάκη και Τσάβι Ρόκα για την ευκαιρία.

Αναλυτικά: «Μετά από 4 χρόνια, σήμερα είναι η ώρα να αποχαιρετήσουμε αυτό που ήταν το σπίτι μας. Δεν είναι εύκολο να εξηγήσω αυτή την έντονη φάση: Σε επαγγελματικό επίπεδο, μπόρεσα να αγωνιστώ για μεγάλους στόχους, να κατακτήσω δύο σπουδαίους τίτλους για τον σύλλογο και μπόρεσα να συμμετάσχω και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ ένα αποδυτήριο με καταπληκτικούς παίκτες και συμπαίκτες, όπου από την πρώτη μέρα με έκαναν να νιώθω σαν ένα ακόμα μέλος της οικογένειας, εργαζόμενοι και προσωπικό του συλλόγου με ανθρώπινη μεταχείριση και αξιοθαύμαστο πάθος που μου επέτρεψαν να βελτιώνομαι και να απολαμβάνω μέρα με τη μέρα.

Σε προσωπικό επίπεδο, ανακαλύψαμε μια όμορφη πόλη με ζεστούς και κοντινούς ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και όπου γεννήσαμε τους δύο γιους μας. Για αυτόν τον λόγο και για πολλούς άλλους, η οικογένειά μου και εγώ δεν θα ξεχάσουμε τη Λάρνακα και την εμπειρία που ζήσαμε.

Τέλος, ευχαριστώ όλους τους προπονητές της ΑΕΚ Λάρνακας, ειδικά τον πρόεδρο Ανδρέα Καραπατάκη και τον αθλητικό διευθυντή Xavi Roca για την ευκαιρία και τον σεβασμό που μου έδωσαν. Στους οπαδούς, που ήταν πάντα στο πλευρό μας, μας επευφημούσαν, έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί σε κάθε αγώνα και για την αγάπη που έλαβα. Ευχαριστώ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ».