Συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Βαλμπουενά - Ανακοίνωση για τον 42χρονο!

Ο Ματιέ Βαλμπουενά θα συνεχίσει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Μάλτας και συγκεκριμένα στη Σάντα Λουτσία, με το σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του πολύπειρου Γάλλου.

Η Σάντα Λουτσία, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας, πραγματοποίησε μια σπουδαία μεταγραφή ανακοινώνοντας τον Ματιέ Βαλμπουενά, με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή να υπογράφει για ένα χρόνο, με την προοπτική της επέκτασης να είναι ανοιχτή.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έλυσε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», μετά την επιστροφή του στη Β΄ ομάδα του συλλόγου τον Αύγουστο του 2025. Στο διάστημα αυτό, ο 42χρονος πραγματοποίησε 11 εμφανίσεις, έχοντας τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.

Πλέον, λίγες μέρες μετά το αντίο του από τους Πειραιώτες, ο Βαλμπουενά δεν δείχνει τη διάθεση να «κρεμάσει τα παπούτσια του», υπογράφοντας με τη Σάντα Λουτσία για τουλάχιστον ένα χρόνο, καθώς υπάρχει προοπτική η συνεργασία να επεκταθεί αν υπάρξουνε συγκεκριμένες προϋποθέσεις(πχ λεπτά συμμετοχής).

sdna.gr