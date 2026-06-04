Με δεύτερο κανάλι το Σίγμα για το Μουντιάλ

Το κανάλι HTV, το οποίο μπήκε στην ψηφιακή πλατφόρμα της Hellas Sat και εκπέμπει σε ποιότητα 4Κ, θα είναι αυτό που θα καλύψει τις ανάγκες του Σίγμα για τις παράλληλες μεταδόσεις του Μουντιάλ σε ανοιχτή ζώνη. Στόχος του Σίγμα είναι να μετατρέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε τηλεοπτική εμπειρία, αφού ο σταθμός σκοπεύει να μεταδώσει και τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Γι’ αυτό και το Σίγμα ήρθε σε συμφωνία με τη Hellas Sat, την εταιρεία που αντικατέστησε τη Velister και εκπέμπει πλέον το σήμα των καναλιών, με στόχο να μετονομαστεί το κανάλι HTV σε HTV Sigma για τις ανάγκες του Μουντιάλ. To HTV είναι πειραματικό κανάλι που ανήκει στη Hellas Sat και παίζει ελεύθερα σε ανοιχτή ζώνη. Θυμίζουμε πως οι παράλληλες μεταδόσεις αγώνων ξεκινούν μετά τις 25/06.