Αν δεν ήταν αυτοί, ο Φωτίου θα ήταν ακόμη στον πρώτο καφέ με Λιασή...

Τα τέσσερα άτομα που απαρτίζουν την Συμβουλευτική Επιτροπή ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου, τονίζοντας τη συμβολή τους για να προχωρήσει το θέμα με το επενδυτικό σχήμα.

«Θα ήθελα να σταθώ στη κομβική συμβολή της συμβουλευτικής επιτροπής. Χωρίς εσάς ίσως να ήμουν ακόμα στον πρώτο καφέ με τον Σάββα Λιασή» ανάφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του (διαβάστε ΕΔΩ).

Υπενθυμίζεται ότι στην Συμβουλευτική Επιτροπή βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Πετρίδης, Άγγελος Γρηγοριάδης, Γιώργος Συρίμης και Τζώρτζιας Παναγιώτου.