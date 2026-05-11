Έφυγε με το χαμόγελο, αφήνοντας ένα βιβλίο-κόσμημα

Ήταν στόχος ζωής, τον οποίο εκπλήρωσε λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο άνθρωπος που έφτιαξε το ένθετο «ΓΗΠΕΔΟ» στον ΠΟΛΙΤΗ, Δημήτρης Δημητρίου. Τη συγγραφή του βιβλίου του, που αποτελεί κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη.

«Με τους θεούς του Ολύμπου». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα 300 σελίδων, με θέμα τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων (Ολυμπιακός, ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ) στην Α’ Εθνική την περίοδο 1967-1974, στο οποίο φιλοξενούνται ανέκδοτες φωτογραφίες και άγνωστες ιστορίες, εκείνης της ιστορικής περιόδου.

Και ήταν το μεγάλο του άγχος, να το ολοκληρώσει, αφού εκείνες τις ημέρες που η διεκπεραίωση βρισκόταν στα τελικά στάδια, περνούσε δοκιμασία με την υγεία του. Και έφυγε με το χαμόγελο καθώς τον Νοέμβριο του 2025, παρουσιάστηκε στο κοινό. Και ήταν κάτι που που τον έκανε ευτυχισμένο αφού η δουλειά πολλών χρόνων, δεν πήγε χαμένη.

Τα έσοδα του βιβλίου, μετά από απόφασή του, πάνε στο Ταμείο Αλληλεγγύης μελών ΕΑΚ και αθλητικών συντακτών, την ίδρυση του οποίου ο ίδιος είχε εισηγηθεί σε γενική συνέλευση της ΕΑΚ.

Για αυτό και τον κάνει ξεχωριστό. Ότι πάντα στο μυαλό του ήταν να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.