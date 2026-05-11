ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφυγε με το χαμόγελο, αφήνοντας ένα βιβλίο-κόσμημα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έφυγε με το χαμόγελο, αφήνοντας ένα βιβλίο-κόσμημα

«Με τους θεούς του Ολύμπου»

Ήταν στόχος ζωής, τον οποίο εκπλήρωσε λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο άνθρωπος που έφτιαξε το ένθετο «ΓΗΠΕΔΟ» στον ΠΟΛΙΤΗ, Δημήτρης Δημητρίου. Τη συγγραφή του βιβλίου του, που αποτελεί κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη. 

«Με τους θεούς του Ολύμπου». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα 300 σελίδων, με θέμα τη συμμετοχή των κυπριακών ομάδων (Ολυμπιακός, ΑΕΛ, ΕΠΑ, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ) στην Α’ Εθνική την περίοδο 1967-1974, στο οποίο φιλοξενούνται ανέκδοτες φωτογραφίες και άγνωστες ιστορίες, εκείνης της ιστορικής περιόδου.

Και ήταν το μεγάλο του άγχος, να το ολοκληρώσει, αφού εκείνες τις ημέρες που η διεκπεραίωση βρισκόταν στα τελικά στάδια, περνούσε δοκιμασία με την υγεία του. Και έφυγε με το χαμόγελο καθώς τον Νοέμβριο του 2025, παρουσιάστηκε στο κοινό. Και ήταν κάτι που που τον έκανε ευτυχισμένο αφού η δουλειά πολλών χρόνων, δεν πήγε χαμένη.

Τα έσοδα του βιβλίου, μετά από απόφασή του, πάνε στο Ταμείο Αλληλεγγύης μελών ΕΑΚ και αθλητικών συντακτών, την ίδρυση του οποίου ο ίδιος είχε εισηγηθεί σε γενική συνέλευση της ΕΑΚ.

Για αυτό και τον κάνει ξεχωριστό. Ότι πάντα στο μυαλό του ήταν να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη