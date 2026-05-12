ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από τα λόγια λοιπόν, στις πράξεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από τα λόγια λοιπόν, στις πράξεις

Το πως θα πορευτεί ο ΑΠΟΕΛ στην ερχόμενη μεταγραφική αγωνιστικά και οικονομικά, αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες

Η σεζόν μπορεί να μην τελειώσει πρακτικά για τον ΑΠΟΕΛ, τελείωσε όμως… τυπικά. Η ομάδα της πρωτεύουσας έμεινε εκτός στόχων, για δεύτερο σερί Καλοκαίρι δεν θα δώσει το παρών της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έτσι η επόμενη μέρα βρίσκει τη διοίκηση ενώπιων μιας δύσκολης κατάστασης.

Το πως θα πορευτεί ο ΑΠΟΕΛ στην ερχόμενη μεταγραφική αγωνιστικά και οικονομικά, αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες. Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του αξιολογούν ήδη τα δεδομένα, ενώ με την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, φαίνεται πως το… νερό μπήκε στ’ αυλάκι. Η διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη ενώ ξεχώρισε η ατάκα «γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε». Από τα λόγια λοιπόν, καλούνται να περάσουν στις πράξεις.

Το αγωνιστικό απασχολεί ήδη μεγάλη μερίδα του κόσμου. Η διαφαινόμενη μη παραμονή του Γκαρσία σε συνδυασμό με το γεγονός πως υπάρχουν παίκτες που δεν… έπεισαν ούτε στο ελάχιστο, δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό για τη διοίκηση. Την ίδια ώρα, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ «βράζουν» με όλα όσα αντικρίζουν εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και με το οικονομικό, για το οποίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι οριστικές και ριζικές λύσεις.

Είναι δεδομένο πως η Γενική Συνέλευση του Καλοκαιριού θα είναι κρίσιμη και ενδεχομένως καθοριστική, αν η διοίκηση δώσει τις απαντήσεις που ζητά ο κόσμος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Marca: «Η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Χατζηγιοβάνης: «Η Ομόνοια θα ήταν ανάμεσα στους Big 4 στην Ελλάδα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μαρέσκα μοναδική επιλογή για τη Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρντιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To τελευταίο άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου στο αγαπημένο του «ΓΗΠΕΔΟ»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Από τα λόγια λοιπόν, στις πράξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η επική φανέλα που κρατούσε ο Γιαμάλ στη φιέστα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η γνωμάτευση για Ασουνσάο και Βρίκκη – Αμφίβολοι και… βλέπουμε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΚ για Δημήτρη Δημητρίου: «Υπήρξε ένας σημαντικός άνθρωπος...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιόβιτς: «Θα θυμάμαι για πάντα αυτό το πρωτάθλημα - Στην ΑΕΚ βρήκα αυτό που έψαχνα»

Ελλάδα

|

Category image

Τηλεοπτικό deal-μαμούθ: Η Πάφος «μετακομίζει» στη Cytavision!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρώτο μεταγραφικό «κτύπημα» για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση: Απρόοπτο και αναβολή της συναυλίας του Μακρόπουλου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σίγουρος για πρόκριση Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι παίκτες θα δουν το Final 4 από TV;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανατροπή δεδομένων: Η κίνηση ματ που ανακατεύει ξανά την τηλεοπτική τράπουλα στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη