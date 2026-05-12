Από τα λόγια λοιπόν, στις πράξεις

Η σεζόν μπορεί να μην τελειώσει πρακτικά για τον ΑΠΟΕΛ, τελείωσε όμως… τυπικά. Η ομάδα της πρωτεύουσας έμεινε εκτός στόχων, για δεύτερο σερί Καλοκαίρι δεν θα δώσει το παρών της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έτσι η επόμενη μέρα βρίσκει τη διοίκηση ενώπιων μιας δύσκολης κατάστασης.

Το πως θα πορευτεί ο ΑΠΟΕΛ στην ερχόμενη μεταγραφική αγωνιστικά και οικονομικά, αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες. Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του αξιολογούν ήδη τα δεδομένα, ενώ με την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, φαίνεται πως το… νερό μπήκε στ’ αυλάκι. Η διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη ενώ ξεχώρισε η ατάκα «γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε». Από τα λόγια λοιπόν, καλούνται να περάσουν στις πράξεις.

Το αγωνιστικό απασχολεί ήδη μεγάλη μερίδα του κόσμου. Η διαφαινόμενη μη παραμονή του Γκαρσία σε συνδυασμό με το γεγονός πως υπάρχουν παίκτες που δεν… έπεισαν ούτε στο ελάχιστο, δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό για τη διοίκηση. Την ίδια ώρα, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ «βράζουν» με όλα όσα αντικρίζουν εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και με το οικονομικό, για το οποίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι οριστικές και ριζικές λύσεις.

Είναι δεδομένο πως η Γενική Συνέλευση του Καλοκαιριού θα είναι κρίσιμη και ενδεχομένως καθοριστική, αν η διοίκηση δώσει τις απαντήσεις που ζητά ο κόσμος.