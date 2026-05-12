Marca: «Η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με Παναθηναϊκό»

Η έκκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη Βαλένθια να του επιτρέψει να παρακολουθήσει δια ζώσης το Game 5 του Παναθηναϊκού αύριο στην «Ροτζ Αρένα» έπεσε στο κενό. Σύμφωνα με την Marca, που επικαλείται πηγές κοντά στη διοίκηση της ισπανικής ομάδας, δεν θα επιτραπεί στον ισχυρό άνδρα της πράσινης ΚΑΕ να πλησιάσει το γήπεδο για το ματς που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4.

«Πηγές από τη Βαλένθια, επιβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας την πρόσβαση, καθώς πρέπει να εκτίσει ακόμη τον τρίτο αγώνα της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της Euroleague, ποινή η οποία του επιβλήθηκε ως μέρος της κύρωσης για αντιαθλητική συμπεριφορά, μια τιμωρία που επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι είναι υπότροπος», αναφέρει το δημοσίευμα.

Μάλιστα η Marca προσθέτει πως λαμβάνονται έξτρα μέτρα ασφαλείας. «Οι εργαζόμενοι στις εισόδους, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο VIP, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στην περιοχή VIP, θα αυξήσουν την επιτήρηση για να εμποδίσουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εισέλθει στο γήπεδο σε περίπτωση που επιχειρήσει να έχει πρόσβαση στον χώρο παρά την τιμωρία του», τονίζει το ισπανικό ρεπορτάζ.

Το δημοσίευμα καταλήγει αναφέροντας πως σε περίπτωση παρουσίας του στο γήπεδο παρά την τιμωρία, προβλέπεται πρόστιμο μεταξύ 30.000 και 280.000 ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του πειθαρχικού κώδικα, το οποίο καθορίζει την ποινή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.

