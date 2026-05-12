Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Άρσεναλ ο Γουάιτ

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Μπεν Γουάιτ.

Ο 28χρονος αμυντικός της Άρσεναλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Γουέστ Χαμ, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στην «τελική ευθεία» της σεζόν με τους «κανονιέρηδες».

Έτσι, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Αρτέτα για τα παιχνίδια με Μπέρνλι και Κρίσταλ Πάλας, ενώ θα απουσιάσει και από τον τελικό του Champions League, όπου η Άρσεναλ θα κοντραριστεί με την Παρί Σεν Ζερμέν, με φόντο την κορυφή της Ευρώπης.

Παράλληλα, είναι αμφίβολη και η συμμετοχή του Γουάιτ στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, όσο πλησιάζουν οι μέρες για να αποφασιστεί το ρόστερ της εθνικής Αγγλίας.