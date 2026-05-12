«Οριστική συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης με Ζοσέ Μουρίνιο»

Οριστική θα πρέπει να θεωρείται η συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι!

Το μεσημέρι της Τρίτης (12/05) ο γνωστός και έγκριτος Βέλγος δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο «Χ» αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο «Special One» μπορεί να αποφεύγει να μιλήσει για το μέλλον του μέχρι να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπενφίκα, ωστόσο, όλα δείχνουν πως η επιστροφή του στο «Μπερναμπέου» μετά από 13 ολόκληρα χρόνια!

Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να προβεί σε συνέντευξη την επόμενη εβδομάδα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.