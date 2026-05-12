Χατζηγιοβάνης: «Η Ομόνοια θα ήταν ανάμεσα στους Big 4 στην Ελλάδα»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και αναφέρθηκε τόσο στον ίδιο όσο και σε διάφορα θέματα της Ομόνοιας. Αναλυτικά μίλησε για:

Την κατάκτηση του τίτλου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που φέραμε το πρωτάθλημα πίσω στην Ομόνοια απ’ την πρώτη μου χρονιά. Το αξίζαμε όλοι στην ομάδα και ο κόσμος ήταν απίστευτος. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε και ζούμε όλο αυτό τις τελευταίες μέρες».

Το τι έπαιξε ρόλο: «Όλο το οικοδόμημα της Ομόνοιας, ο προπονητής, οι παίκτες, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος, οι αφανείς ήρωες, ο κόσμος, όλοι αυτοί οι παράγοντες έπαιξαν ρόλο. Βάλαμε το εμείς πάνω από το εγώ, αυτό ήταν και το μεγαλύτερο μυστικό αλλά και η επιτυχία της Ομόνοιας».

Τους αριθμούς που συνοδεύουν την Ομόνοια: «Είναι μία απίστευτη σεζόν και στα νούμερα. Τόσο υπέρ αλλά και τα γκολ που δεχθήκαμε είναι απίστευτα καλά τα νούμερα. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στους παίκτες, όταν μπαίνουμε στο γήπεδο ο καθένας έχει τον ρόλο του και έρχονται τα αποτελέσματα. Απίστευτοι παίκτες και απίστευτη εμπειρία για εμένα».

Τη μεσοεπιθετική γραμμή της Ομόνοιας: «Υπάρχουν στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ομόνοιας παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να κάνει για τον συμπαίκτη του. Για παράδειγμα ο Εβάντρο ήξερε τι να κάνει για να βοηθήσει τον Σεμέδο, τον Τάνκοβιτς ή και το αντίθετο».

Τους Μαέ και Σεμέδο: «Είναι τρομερά τα στατιστικά των Μαέ και Σεμέδο. Ειδικά για τον Γουΐλι είναι τρομερό ένας εξτρέμ να έχει αυτά τα γκολ. Ο Ράιαν έχει τρομερή ικανότητα στο σκοράρισμα. Είμαι περήφανος και τυχερός που είμαι συμπαίκτης του. Αλλά ήταν η συνολική προσπάθεια που έπαιξε μεγάλο ρόλο και τα καταφέραμε να πάρει η Ομόνοια πρωτάθλημα».

Το πότε κατάλαβε ότι η Ομόνοια θα πάρει το πρωτάθλημα: «Η αλήθεια εγώ είναι πως το είχα δει από πολύ νωρίς, απ’ το ξεκίνημα. Όταν προπονείσαι με κάποιους παίκτες μπορείς να καταλάβεις. Εγώ στην προετοιμασία ενθουσιάστηκα. Όταν έφυγε ο Λοΐζου που είναι και φίλος μου είπα ότι έφυγε ένας σημαντικός παίκτης, όμως όταν ήρθαν οι Τάνκοβιτς και Μαέ είπα ότι καλύφθηκε το κενό. Και μετά βλέπαμε πως πήγαινε η ομάδα και το πιστέψαμε περισσότερο»

Την πιο χαρούμενη στιγμή: «Το σφύριγμα με τον Άρη και οι αυθόρμητοι πανηγυρισμοί του κόσμου που μπήκαν μέσα είναι κάτι που θα το κουβαλάμε μαζί μας. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο να πανηγυρίσω πάνω σε λεωφορείο, ήταν μοναδικές στιγμές που ζήσαμε με τον κόσμο. Έχουμε εισπράξει απίστευτη χαρά και μηνύματα απ’ τον κόσμο».

Το αν είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του: «Είχα την ευκαιρία να σκοράρω περισσότερα τέρματα και ασίστ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν κοιτάω τόσο τα νούμερα με νοιάζει η ομάδα να κερδίζει και να απολαμβάνω τη στιγμή και το ποδόσφαιρο».

Το αγαπημένο γκολ του: «Με την Πάφο νομίζω είναι απ’ τα καλύτερα γκολ της καριέρας μου, ήταν μακριά και ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ που θα θυμάμαι για πάντα».

Το αν του αρέσει η Κύπρος: «Μου αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος, η οικογένεια μου είναι χαρούμενη εδώ. Μοιάζει με την Ελλάδα και είναι ωραίο αυτό. Το πρωτάθλημα εξελίσσεται πάρα πολύ, ανεβαίνει και έρχονται ακόμη καλύτερες παίκτες»

Το Τσάμπιονς Λιγκ και τα τρία τρόπαια: «Μεγάλος στόχος είναι το Τσάμπιονς Λιγκ, είναι ένα όνειρο και για την ομάδα και για εμένα. Δεν έχω παίξει εκεί, μου έχει μείνει αυτός ο στόχος και εύχομαι να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Επίσης ότι είναι σε τρόπαιο πρέπει να το παίρνουμε, όλοι οι στόχοι, Σούπερ Καπ, Πρωτάθλημα και Κύπελλο είναι προτεραιότητα».

Τους φιλάθλους: «Τον τελευταίο καιρό γίνεται χαμός, βιώνω όλο και πιο πολύ την αγάπη του κόσμου, άπειρα μηνύματα. Το ευχαριστώ είναι το λιγότερο που μπορώ να πω στον κόσμο»

Το αν ήταν στην Ελλάδα η Ομόνοια σε ποια θέση θα τερμάτιζε: «Η Ομόνοια θα ήταν ανάμεσα στους Big 4, θα πάλευε για την τετράδα».

Το αν θα φύγει ο Μασούρας: «Δεν γνωρίζω αλλά και να γνώριζα δεν θα έλεγα τίποτα για κάποιον άλλο. Έχουμε απίστευτη παρέα με τον Κίτσο και τον Μασούρα, τους αξίζουν τα καλύτερα και στον Μασούρα ότι και αν αποφασίσει του εύχομαι το καλύτερο».