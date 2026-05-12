Δεν το… χωνεύουν στον Εθνικό

Δεν… χωνεύουν με τίποτα τον υποβιβασμό στον Εθνικό, καθώς δεν μπορεί μια ομάδα που δύο ποδοσφαιριστές της (Αντερέγκεν και Γιούσης) πέτυχαν 20 γκολ να πέφτει. Πρόκειται για ένα σύνολο που ξεκίνησε εντυπωσιακά και μέχρι τα μέσα του β’ γύρου δεν κινδύνευε, αλλά τελικά τα «κατάφερε» και έπεσε.

Έπεσε ξανά αλλά…

Ο Εθνικός υποβαθμίστηκε ξανά αλλά δεν… βλεπόταν και έπεσε. Όμως φέτος η ομάδα της Άχνας είχε καλό σύνολο με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι για αυτό που στο Δασάκι ακόμα να χωνέψουν αυτό τον υποβιβασμό.

Την Παρασκευή ο Εθνικός θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Αραδίππου στο τελευταίο και αδιάφορο παιχνίδι της σεζόν. Ο Μιχαΐλοβιτς δεν θα έχει στην διάθεση του τον Χρίστο Γιούση που είναι τιμωρημένος με κάρτες.