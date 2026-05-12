Χάνει το final-4 ο Ταβάρες

Τεράστιο πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του Final 4 της Euroleague. Όπως αποκαλύπτει η ισπανική MARCA ο Εντι Ταβάρες δεν θα είναι στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ιατρικά ο σέντερ της ισπανικής ομάδας θα έχει το ΟΚ από το επιτελείο της για να αγωνιστεί.

Ωστόσο λόγω της σωματοδομής του και του χρονικού διαστήματος της απουσίας του δεν θα μπορέσει να προλάβει να παίξει στα ματς της μίνι αυτής διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή η Μarca αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η συμμετοχή του Λεν είναι αμφίβολη γιατί ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στο πόδι από ματς για το ισπανικό πρωτάθλημα και ο Καρούμπα έχει πρόβλημα με το χέρι του.

Θυμίζουμε πως στον ημιτελικό του Final 4 η Ρεάλ αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR.

