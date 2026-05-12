Ο Μαρέσκα μοναδική επιλογή για τη Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρντιόλα

Ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο

Ο Έντσο Μαρέσκα αποτελεί τη μοναδική επιλογή που υπάρχει στο μυαλό των διοικούντων την Μάντσεστερ Σίτι για την διάδοχη κατάσταση του Πεπ Γκουαρντιόλα, εφόσον ο τελευταίος αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο.

Ο Καταλανός τεχνικός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αλλά υπάρχει έντονη φημολογία πως δεν θα το εξαντλήσει. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός τεχνικός είναι το πρώτο φαβορί για τη θέση.

Ο άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού είχε διατελέσει βοηθός του Γκουαρντιόλα στους «πολίτες». Άρχισε την προπονητή του καριέρα από την Πάρμα, στη συνέχεια οδήγησε την Λέστερ στην επιστροφή στην Premier League, ενώ για ενάμιση χρόνο ήταν στον πάγκο της Τσέλσι, με την οποία πανηγύρισε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πέρσι.

Από τις αρχές του έτους είναι χωρίς ομάδα, καθώς παραιτήθηκε από το λονδρέζικο κλαμπ λόγω διαφωνιών με την διοίκηση και φέρεται να δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση να διαδεχτεί τον Γκουαρντιόλα.

 

 

 

 

 

 

