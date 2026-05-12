To τελευταίο άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου στο αγαπημένο του «ΓΗΠΕΔΟ»

Το «ΓΗΠΕΔΟ» στον ΠΟΛΙΤΗ ήταν δημιούργημα του Δημήτρη Δημητρίου. Ήταν ο άνθρωπος που το «γέννησε» και το απογείωσε από το 1999, όταν είχε αναλάβει την αρχισυνταξία.

Προς τέλη του 2020 αποχώρησε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να γράφει τις απόψεις του και το ρεπορτάζ του για τον ΑΠΟΕΛ. Παρά τη σωματική καταπόνηση και τις αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε, παρέμεινε ενεργός.

Το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, φιλοξενήθηκε στην αγαπημένη του στήλη, στο αγαπημένο του ένθετο, άρθρο του με τίτλο: «Δικαιολογημένα θέλουν ξένους...».

Δυστυχώς ήταν το τελευταίο του. Αν και, στις συζητήσεις που είχαμε μετά τις Γιορτές του Πάσχα, με ρωτούσε συνεχώς αν χρειάζομαι βοήθεια, να στείλει κομμάτι.

Τι να πεις για αυτόν τον ήρωα...