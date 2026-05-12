«Σκούπα» στην Ένωση

Όλοι οι ξένοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην τρέχουσα σεζόν με την φανέλα της Ένωσης, στην χειρότερη περίοδο της ιστορία της, θα αποτελέσουν παρελθόν.

Κατά γενική ομολογία ήταν όλοι κατώτεροι των προσδοκιών, και με το τέλος της σεζόν θα αποχαιρετήσουν το «Τάσος Μάρκου» χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Η… σκούπα θα τους πάρει όλους και γενικά θα γίνει μια εκκαθάριση του ρόστερ.

Ανάμεσα στους ξένους που θα αποχαιρετήσουν τους «βυσσινί» είναι και οι Ρισβάνης, Σάκιτς, Αντεμπάγιο και Οκέκε. Τέσσερις ξένοι με καλά συμβόλαια που θα… ξεχαστούν γρήγορα, λόγω της κακής τους παρουσίας. Ουσιαστικά ήλθαν είδαν και απήλθαν και δεν είχαν καμία προσφορά.